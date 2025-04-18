Київ (адресу не вказано)
Доступно в 322 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1131,76
Економія при броні: -69,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1081,99
Економія при броні: -58,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1098,05
Економія при броні: -74,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1066,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Андрозітол саше №30
Фаркотерм
1061,93
Економія при броні: -38,07 грн