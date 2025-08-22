Київ
Корніт (Cornit)

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
390,16
Економія при броні: -31,66 грн
358,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
378,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
203,64
Економія при броні: -24,23 грн
179,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
387,60
Економія при броні: -47,24 грн
340,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
411,86
Економія при броні: -59,63 грн
352,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
327,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
294,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
404,80
Економія при броні: -45,86 грн
358,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
401,00
Економія при броні: -42,06 грн
358,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
400,37
Економія при броні: -21,97 грн
378,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
374,20
Економія при броні: -48,90 грн
325,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
404,07
Економія при броні: -17,14 грн
386,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
101,39
Економія при броні: -20,52 грн
80,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
4.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
102,66
Економія при броні: -21,79 грн
80,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
374,20
Економія при броні: -48,90 грн
325,30 грн
