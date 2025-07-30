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Корніт (Cornit)
Корніт (Cornit)
Дніпро
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Доступно в 75 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 20:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
405,85
Економія при броні:
-19,18 грн
386,67
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 13:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 13:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
405,62
Економія при броні:
-65,75 грн
339,87
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
203,60
Економія при броні:
-10,23 грн
193,37
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
374,40
Економія при броні:
-49,00 грн
325,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
405,07
Економія при броні:
-65,20 грн
339,87
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 20:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
405,42
Економія при броні:
-19,25 грн
386,17
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
401,01
Економія при броні:
-77,18 грн
323,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
400,22
Економія при броні:
-76,39 грн
323,83
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
403,02
Економія при броні:
-16,85 грн
386,17
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
392,62
Економія при броні:
-13,66 грн
378,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 20:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
360,10
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
389,22
Економія при броні:
-23,41 грн
365,81
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
399,95
Економія при броні:
-13,80 грн
386,15
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Корніт таблетки 500 мг №40
Фарма Плюс Україна
412,52
Економія при броні:
-88,61 грн
323,91
грн
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