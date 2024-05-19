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АКТИВІТ ПРОБІОТИК пакетик у коробці, №20 - Львів (486531) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: (18)
949,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
865,43
Економія: -61,01 грн
804,42 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
967,99
Економія: -180,75 грн
787,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Франка Івана, 36
Всього: упаковка (1)
981,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
852,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
852,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
852,80 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
852,80 грн