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АКТИВІТ ПРОБІОТИК пакетик у коробці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486531) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
885,62
Економія: -81,09 грн
804,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
928,47
Економія: -116,11 грн
812,36 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
905,51
Економія: -96,11 грн
809,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
852,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
852,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
852,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
852,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
852,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
852,80 грн