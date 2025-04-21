Вітаген прегна метілфолат (Vitagen pregna methylpholate)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
339,00
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки №60
Vita Sun
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки №60
Vita Sun
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
339,00
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
393,85
Економія при броні: -101,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
348,20
Економія при броні: -53,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки №60
Vita Sun
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки №60
Vita Sun
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
430,89
Економія при броні: -105,85 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
326,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ПРЕГНА МЕТІЛФОЛАТ (VITAGEN КОМПЛЕКС №27) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
350,40
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки №60
Vita Sun