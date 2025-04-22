Вітаген метаболізм плюс (Vitagen metabolism plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
854,60
Економія при броні: -69,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
832,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
909,21
Економія при броні: -147,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
832,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
901,07
Економія при броні: -140,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
919,52
Економія при броні: -54,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули №60
Vita Sun
867,10 грн