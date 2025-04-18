Вітаген підтримка здоров'я очей (Vitagen vision lutein complex)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 362 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
557,96
Економія при броні: -27,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
579,69
Економія при броні: -49,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
579,91
Економія при броні: -49,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
541,61
Економія при броні: -18,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
588,80
Економія при броні: -124,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
552,13
Економія при броні: -64,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
503,03
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
532,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
540,93
Економія при броні: -87,58 грн