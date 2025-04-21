Вітаген Ca + D3 джуніор (Vitagen Ca + D3 junior)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
375,75
Економія при броні: -23,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
369,11
Економія при броні: -15,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
378,07
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
371,04
Економія при броні: -17,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
371,55
Економія при броні: -18,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
365,29
Економія при броні: -11,94 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
376,20
Економія при броні: -23,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
374,96
Економія при броні: -22,26 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
354,70 грн