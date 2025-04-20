Вітаген B комплекс + енерджи (Vitagen B complex + energy)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
505,86
Економія при броні: -123,11 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
443,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
526,15
Економія при броні: -49,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
502,49
Економія при броні: -119,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
490,71
Економія при броні: -14,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
502,37
Економія при броні: -26,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
501,24
Економія при броні: -25,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,92
Економія при броні: -32,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
520,23
Економія при броні: -32,94 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
443,00
Економія при броні: -46,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
496,38
Економія при броні: -100,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
443,00
Економія при броні: -42,00 грн