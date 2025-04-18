Вітаген B комплекс + енерджи (Vitagen B complex + energy)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
543,69
Економія при броні: -112,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
498,50
Економія при броні: -81,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
504,46
Економія при броні: -88,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
505,49
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,57
Економія при броні: -105,11 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.9 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
517,39
Економія при броні: -31,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
488,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
516,55
Економія при броні: -29,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,58
Економія при броні: -33,08 грн