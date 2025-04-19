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Закваска Пробіо йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Закваска Пробіо йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Одеса
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Первомайськ, вул. Одеська, 113
171.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
88,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,94
Економія при броні:
-11,90 грн
97,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
252.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,60
Економія при броні:
-3,42 грн
106,18
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,00
Економія при броні:
-4,00 грн
98,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
258.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,59
Економія при броні:
-6,19 грн
101,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
264.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,87
Економія при броні:
-14,63 грн
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
344.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,77
Економія при броні:
-7,27 грн
102,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
356.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,97
Економія при броні:
-4,79 грн
106,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
356.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,15
Економія при броні:
-5,08 грн
97,07
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
357.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,73
Економія при броні:
-12,65 грн
95,08
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,00
Економія при броні:
-8,00 грн
94,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
392.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
111,01
Економія при броні:
-8,27 грн
102,74
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
394.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
113,46
Економія при броні:
-7,28 грн
106,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
396.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
112,90
Економія при броні:
-6,72 грн
106,18
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
410.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
89,00
Економія при броні:
-2,67 грн
86,33
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
410.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,70
Економія при броні:
-12,54 грн
95,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Соборності, 3
413.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,59
Економія при броні:
-6,48 грн
102,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 6/3
416.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
82,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, пл. Героїв Майдану, 7/10
439.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,19
Економія при броні:
-8,11 грн
102,08
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Розсошенці, вул. Перспективна, 2
443.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
82,30
грн
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