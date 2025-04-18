Закваска Пробіо йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Вітамінка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 14
4.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
5.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
8.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Доброго здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
9.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
10.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
101,77
Економія при броні: -9,62 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бородянка, вул. Центральна, 345
46.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
68.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
127.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
128.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, пл. Героїв Майдану, 7/10
143.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,34
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
150.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,82
Економія при броні: -13,66 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
89,00
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
157.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,08
Економія при броні: -6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
160.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
183.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
190.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,00
Економія при броні: -4,00 грн