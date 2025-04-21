Закваска Пробіо йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
104,44
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,48
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,82
Економія при броні: -18,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,90
Економія при броні: -10,87 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,55
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
124.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
103,29
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
124.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,33
Економія при броні: -15,68 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
138.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
113,06
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
139.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,59
Економія при броні: -4,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Первомайськ, вул. Одеська, 113
189.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
196.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,81
Економія при броні: -5,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Розсошенці, вул. Перспективна, 2
200.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
205.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,19
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Соборності, 3
208.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,80
Економія при броні: -5,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
209.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,40
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 44-Г
214.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
100,98
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
236.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,74
Економія при броні: -5,48 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Златопіль, м-н 1/2, 3
265.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
105,38
Економія при броні: -6,10 грн