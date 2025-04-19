Закваска Пробіо йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
112,15
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
8.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
113,50
Економія при броні: -7,32 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 44-Г
111.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
100,25
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
114.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,02
Економія при броні: -14,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,15
Економія при броні: -3,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
115.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
102,12
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Розсошенці, вул. Перспективна, 2
124.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
125.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,52
Економія при броні: -14,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
128.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,24
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
131.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
106,29
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
138.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
113,52
Економія при броні: -7,34 грн
Аптека копійка
Златопіль, м-н 1/2, 3
138.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
104,54
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
159.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,97
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
176.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,84
Економія при броні: -8,55 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
190.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,44
Економія при броні: -31,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
190.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
111,14
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,61
Економія при броні: -7,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
191.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,06
Економія при броні: -18,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Соборності, 3
191.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,21
Економія при броні: -5,22 грн