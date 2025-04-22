Закваска Пробіо йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68
117.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
101,77
Економія при броні: -9,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Київ, просп. Науки, 4
132.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
136.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Пирятин, пл. Героїв Майдану, 7/10
163.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,45
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Буринь, вул. Ринкова, 4-Б
179.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,42
Економія при броні: -11,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Глухів, вул. Терещенків, 28
182.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
111,03
Економія при броні: -15,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Глухів, вул. Київська, 32
182.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,67
Економія при броні: -13,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
203.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,61
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
216.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,75
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Гадяч, вул. Гетьманська, 17
226.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
107,23
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
235.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,52
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Хорол, вул. Соборності, 3
236.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,01
Економія при броні: -6,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
245.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
112,86
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
250.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
110,99
Економія при броні: -8,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Суми, вул. Харківська, 38
254.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
109,71
Економія при броні: -7,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
255.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ПРОБІО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Віво-Актив
108,01
Економія при броні: -5,76 грн