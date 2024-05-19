Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуАртросилаЦіни в аптеках

Артросила капсули, №60 - Львів (489017) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
663,70
Економія: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3), капсули (1)
663,70
Економія: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
646,90
Економія: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3), капсули (6)
663,70
Економія: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1), капсули (4)
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (3), капсули (2)
658,10
Економія: -62,60 грн
595,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (3), капсули (1)
607,70
Економія: -12,20 грн
595,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2), капсули (6)
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (2), капсули (4)
658,10
Економія: -62,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (6)
646,90
Економія: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2), капсули (5)
663,70
Економія: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (3), капсули (5)
630,10
Економія: -34,60 грн
595,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (3)
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (2), капсули (6)
607,70
Економія: -12,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
658,10
Економія: -62,60 грн
595,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2), капсули (3)
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2), капсули (3)
652,50
Економія: -57,00 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (5), капсули (2)
646,90
Економія: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (3), капсули (3)
658,10
Економія: -62,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (1), капсули (4)
641,30
Економія: -45,80 грн
595,50 грн