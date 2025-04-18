Клітковина Ваговий коректор (Cellulose Weight correction)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
86,00
Економія при броні: -6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
4.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 1-Б
4.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
4.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 37
4.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
4.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
5.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
5.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 12
5.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 48/2
5.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
5.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
5.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ