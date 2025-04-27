Клітковина Ваговий коректор (Cellulose Weight correction)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 29
13.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Класна аптека
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Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Астарта
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Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ