Клітковина Ваговий коректор (Cellulose Weight correction)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 17
3.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 328
112.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ВАГОВИЙ КОРЕКТОР" порошок 150 г пакет №1
Даніка ТОВ