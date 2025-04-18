Гардекс бебі дитячий спрей від комарів (Gardex baby spray)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
87,68
Економія при броні: -16,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
109,51
Економія при броні: -8,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 160
10.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
98,64
Економія при броні: -27,04 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
78.1 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
87,68
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
108,61
Економія при броні: -22,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
126.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
87,68
Економія при броні: -20,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
144.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
98,64
Економія при броні: -0,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 48
145.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
109,60
Економія при броні: -11,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
155.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
109,60
Економія при броні: -42,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
155.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
108,95
Економія при броні: -22,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
87,68
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
157.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
108,71
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
157.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
107,21
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 23
157.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
109,62
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
159.1 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
87,68
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
159.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
98,64
Економія при броні: -29,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
160.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
109,60
Економія при броні: -40,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
164.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
98,64
Економія при броні: -27,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
164.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
87,68
Економія при броні: -16,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
166.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) ДИТЯЧИЙ СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 50 мл №1
Ельфа
109,60
Економія при броні: -42,20 грн