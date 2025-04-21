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Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Вінниця
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
114.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
137.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
Білизна медкомфорт рідина 250 мл №1
Бланідас
65,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
215.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
216.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
216.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
216.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
220.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
221.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
222.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
232.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
234.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
237.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
242.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
243.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
126,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Цумань, вул. Грушевського Михайла, 7
258.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
262.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Золочів, вул. Пушкіна, 1
267.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
268.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Берестечко, вул. Незалежності, 6
272.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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