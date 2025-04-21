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Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Миколаїв
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Центральна
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
108.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валерія
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
111.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
111.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Южна
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Лазурна
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
123.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валенсія
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
123.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
425.1 км
Білизна медкомфорт рідина 250 мл №1
Бланідас
65,00
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Житомир, вул. Київська, 47
442.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
477.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
579.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
580.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
580.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
580.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
584.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
585.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Рівне, вул. Соборна, 57
586.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Березне, вул. Андріївська, 46-А
591.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Рокитне, вул. Партизанська, 11
593.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
126,70
грн
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