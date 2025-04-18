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Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Київ
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Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
Білизна медкомфорт рідина 250 мл №1
Бланідас
65,00
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
159.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
249.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
126,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
260.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
272.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
301.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
302.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
302.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
303.6 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
303.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
303.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
318.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
325.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
325.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
325.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Грушевського Михайла, 7
330.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
337.6 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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