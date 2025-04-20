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Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Кривий Ріг
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Центральна
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
256.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
257.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
258.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валерія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
259.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
260.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
262.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Лазурна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
273.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валенсія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
273.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
375.5 км
Білизна медкомфорт рідина 250 мл №1
Бланідас
65,00
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
431.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
468.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
580.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
126,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
590.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
591.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
593.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
595.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
595.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
595.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
597.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
597.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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