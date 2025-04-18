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Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Харків
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Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
433.2 км
Білизна медкомфорт рідина 250 мл №1
Бланідас
65,00
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
540.6 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
566.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
566.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
567.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
569.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
569.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
570.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
572.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Лазурна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
583.6 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валенсія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
583.6 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
652.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
126,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
663.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
681.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
711.5 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
711.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
712.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
713.0 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
713.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
714.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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