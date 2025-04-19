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Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Білизна медкомфорт (Whiteness medkomfort)
Дніпро
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Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
387.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
387.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
389.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
390.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
391.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
392.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Лазурна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
403.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Валенсія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
403.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
132,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
415.3 км
Білизна медкомфорт рідина 250 мл №1
Бланідас
65,00
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
497.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
147,30
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
532.2 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
636.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
126,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
647.4 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
654.1 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
668.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
670.3 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
670.6 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
146,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
670.7 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
670.8 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
670.9 км
Білизна медкомфорт рідина 750 мл №1
Бланідас
152,50
грн
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