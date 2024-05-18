BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 50 мл, №1 - Харків (201920) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В