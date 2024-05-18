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BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 90 мл, №1 - Харків (201917) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (3)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (2)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (3)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (3)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -15,00 грн
73,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -9,00 грн
73,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Глобине, вул. Центральна, 271-Б
Всього: упаковка (2)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, пров. Гвардійський, 14
Всього: упаковка (2)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 38-Б
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн