BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 90 мл, №1 - Харків (201917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Глобине, вул. Центральна, 271-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, пров. Гвардійський, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 38-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б