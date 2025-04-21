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Гардекс класік аерозоль-репелент (Gardex classic aerosol repellent)
Гардекс класік аерозоль-репелент (Gardex classic aerosol repellent)
Вінниця
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Зачиняється за 47 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
110.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
116,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 151
117.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
121,50
Економія при броні:
-5,50 грн
116,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Понінка, вул. Перемоги, 31
125.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
116,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
189.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
113,90
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
197.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
128,30
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
197.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
128,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 8
209.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
120,30
Економія при броні:
-14,20 грн
106,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42-Б
210.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
120,30
Економія при броні:
-4,30 грн
116,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
106,10
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
276.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
284.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
285.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні:
-9,00 грн
110,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
286.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
125,00
Економія при броні:
-9,00 грн
116,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
304.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
116,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
309.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні:
-9,00 грн
110,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
386.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
113,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
389.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
391.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
94,00
Економія при броні:
-4,00 грн
90,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
430.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
106,00
Економія при броні:
-5,00 грн
101,00
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
488.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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