Гардекс класік аерозоль-репелент (Gardex classic aerosol repellent)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
9.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
9.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 151
133.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
121,50
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
214.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
217.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
125,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
249.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
249.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
274.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 12-А
280.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
320.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
339.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
106,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
346.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
94,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
348.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
349.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 8
362.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
120,30
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42-Б
366.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
120,30
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
367.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз