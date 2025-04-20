Гардекс класік аерозоль-репелент (Gardex classic aerosol repellent)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
94,00
Економія при броні: -4,00 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
105.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
108.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
108.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
125,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
108.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
106,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
111,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
132.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
111,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
137.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
111,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
139.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
348.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
354.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
359.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 151
434.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
121,50
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
495.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
498.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 8
596.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
120,30
Економія при броні: -14,20 грн