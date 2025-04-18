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Гардекс класік аерозоль-репелент (Gardex classic aerosol repellent)
Гардекс класік аерозоль-репелент (Gardex classic aerosol repellent)
Харків
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
106,00
Економія при броні:
-5,00 грн
101,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
250.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
111,00
Економія при броні:
-9,00 грн
102,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
254.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
111,00
Економія при броні:
-9,00 грн
102,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
256.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
111,00
Економія при броні:
-5,00 грн
106,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
277.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
116,00
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
286.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
296.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні:
-9,00 грн
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
298.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
94,00
Економія при броні:
-4,00 грн
90,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
304.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
313.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
330.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
125,00
Економія при броні:
-9,00 грн
116,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
334.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
119,00
Економія при броні:
-9,00 грн
110,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
336.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Татарська, 38
413.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
128,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
415.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
123,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
418.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
128,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 151
541.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
121,50
Економія при броні:
-5,50 грн
116,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
621.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
116,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
666.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
116,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
719.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) АЕРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
89,20
грн
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