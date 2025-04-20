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Білизна посуд (Whiteness dishes)
Білизна посуд (Whiteness dishes)
Запоріжжя
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
359.1 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Аріанна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
359.1 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Марія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
368.2 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
368.3 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
368.6 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
368.8 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
368.9 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Венера
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
369.1 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Вероніка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Посмітного, 19
369.4 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
369.4 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Фонтанська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
369.6 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
369.7 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Ельза
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
369.7 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Меліса
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
369.9 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
370.0 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Гармонія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
371.0 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Віталіна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
371.0 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Люстдорф
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
371.0 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
371.4 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
371.4 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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