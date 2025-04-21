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Білизна посуд (Whiteness dishes)
Білизна посуд (Whiteness dishes)
Вінниця
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
114.4 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
137.9 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
168.2 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 9
180.0 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Корець, пл. Київська, 11
180.5 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
401,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Соборна, 2-Б
200.0 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
112,10
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
212.6 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
463,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
215.0 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
112,60
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
463,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
216.2 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
216.5 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
444,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
216.7 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
463,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
220.8 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
463,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
221.0 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
463,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 15
221.0 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Рівне, вул. Басівкутська, 111-В
221.4 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
222.2 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
222.5 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
570,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Корольова Академіка, 6
226.4 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
112,60
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
232.5 км
Білизна посуд рідина 1000 мл №1
Бланідас
117,40
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
447,60
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
233.4 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
444,40
грн
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