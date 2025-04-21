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Білизна посуд (Whiteness dishes)
Білизна посуд (Whiteness dishes)
Миколаїв
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Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Кримська, 80
98.5 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Аріанна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Марія
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
107.8 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
107.9 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Магнолія
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Незалежності, 18
108.2 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Центральна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.5 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
108.5 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Венера
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Незалежності, 8
108.8 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
109.1 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Вероніка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
109.2 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Меліса
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
109.3 км
Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Фонтанська
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 43
109.3 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
109.5 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Ельза
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
109.5 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Гармонія
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
110.6 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Люстдорф
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
110.7 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Білизна посуд 5000 мл №1
Бланідас
391,70
грн
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Віталіна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
110.7 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
111.0 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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Валерія
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
111.0 км
Білизна посуд дозатор 1000 мл №1
Бланідас
104,50
грн
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