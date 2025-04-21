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Білизна поврхня (Whiteness surface)
Білизна поврхня (Whiteness surface)
Вінниця
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
114.4 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 9
180.0 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
212.6 км
Білизна поверхня 5000 мл №1
Бланідас
301,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
216.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
220.8 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
221.0 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
222.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
222.5 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
237.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Томашгород, вул. Соборна, 17
251.3 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
252.7 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Філатова, 6
256.3 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
257.4 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Цумань, вул. Грушевського Михайла, 7
258.0 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
262.3 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Демидівка, вул. Миру, 26
262.3 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
74,90
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Острожець, вул. Центральна, 61
264.7 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Бродівська, 2-В
266.5 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Золочів, вул. Пушкіна, 1
267.0 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
267.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Білизна поверхня 5000 мл №1
Бланідас
312,50
грн
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