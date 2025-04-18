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Білизна поврхня (Whiteness surface)
Білизна поврхня (Whiteness surface)
Київ
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
260.3 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
274.8 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
290.9 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
74,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
300.7 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
301.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.3 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
302.7 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
84,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
303.6 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
310.5 км
Білизна поверхня 5000 мл №1
Бланідас
301,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
311.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
325.4 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
325.5 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Філатова, 6
329.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
330.0 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Грушевського Михайла, 7
330.2 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
333.7 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
353.0 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
85,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
358.8 км
Білизна поверхня рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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