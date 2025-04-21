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Білизна кераміка (white ceramics)
Білизна кераміка (white ceramics)
Миколаїв
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Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Кримська, 80
98.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аріанна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Мілана
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
98.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
107.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Магнолія
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Незалежності, 18
108.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Центральна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Венера
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Незалежності, 8
108.8 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Приморська
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Академічна, 11
108.8 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
109.1 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Фонтанська
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 43
109.3 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
109.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Ельза
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
109.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Люстдорф
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
110.7 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Віталіна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
110.7 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аліна
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
111.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
111.4 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
111.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Жасмін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
112.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
112.4 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Афродита
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
112.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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