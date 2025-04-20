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Білизна кераміка (white ceramics)
Білизна кераміка (white ceramics)
Кривий Ріг
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Аріанна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
244.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
244.7 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Мілана
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
245.0 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
256.4 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
256.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
256.8 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Венера
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
257.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Приморська
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
257.3 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
257.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Фонтанська
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
258.0 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Ельза
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
258.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
258.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Люстдорф
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
259.1 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Віталіна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
259.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
259.5 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аліна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
259.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
260.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Жасмін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
260.4 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
260.7 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Афродита
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
261.0 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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