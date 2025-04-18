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Білизна кераміка (white ceramics)
Білизна кераміка (white ceramics)
Харків
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
540.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
88,40
грн
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Білизна кераміка рідина 750 мл №1
Бланідас
91,50
грн
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Аріанна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
552.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
553.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
553.4 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
565.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
566.1 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
566.2 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Венера
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
566.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Приморська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
566.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
567.1 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Фонтанська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
567.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Ельза
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
567.8 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
567.9 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Люстдорф
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
568.6 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Віталіна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
568.7 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
568.8 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аліна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
569.0 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
569.3 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
569.5 км
Білизна кераміка рідина 750 мл №1
Бланідас
87,80
грн
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Жасмін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
569.8 км
Білизна кераміка рідина 1000 мл №1
Бланідас
78,80
грн
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