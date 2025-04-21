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Гардекс класик (Gardex classic)
Гардекс класик (Gardex classic)
Вінниця
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 36/2
100.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні:
-19,49 грн
65,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
110.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні:
-33,99 грн
50,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні:
-19,49 грн
65,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
110.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
94,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
113.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
114.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Житомир, вул. Київська, 39
114.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Понінка, вул. Перемоги, 31
125.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні:
-19,49 грн
65,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
163.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Звягель, вул. Шевченка, 49
163.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
168.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
180.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Обухів, вул. Київська, 117-Е
184.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
107,84
Економія при броні:
-5,28 грн
102,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
185.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
186.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
85,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
187.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
109,62
Економія при броні:
-6,91 грн
102,71
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
133,93
Економія при броні:
-5,67 грн
128,26
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
191.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
99,73
Економія при броні:
-3,63 грн
96,10
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
194.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
134,88
Економія при броні:
-6,62 грн
128,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Київ, пров. Ясинуватський, 10
194.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
136,72
Економія при броні:
-8,46 грн
128,26
грн
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