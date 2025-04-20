Гардекс класик (Gardex classic)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 2
33.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
53.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 30
64.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
113.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Луцька, 2
113.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Устилуг, вул. Володимирська, 48
114.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
114.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
115.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
120.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні: -19,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Вірменська, 19
120.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні: -15,89 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91
134.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 44
136.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:08
Луцьк, просп. Волі, 3
137.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
137.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
138.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз