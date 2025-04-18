Гардекс класик (Gardex classic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
134,06
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
137,05
Економія при броні: -8,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
6.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
92,15
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
135,65
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
134,13
Економія при броні: -5,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
9.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
99,73
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
9.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
135,22
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
9.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
135,55
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
135,74
Економія при броні: -7,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
137,42
Економія при броні: -9,16 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 21-В
6.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
16.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
20.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 117-Е
36.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
107,03
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
126.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
95,14
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
126.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
84,69
Економія при броні: -19,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
127.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
130.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
132.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз