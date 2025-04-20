Гардекс класик (Gardex classic)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
136,64
Економія при броні: -9,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
108.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
137,50
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
117.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
123.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
129.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
130.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
132.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
132.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
133,95
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 1
133.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
134.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
134.9 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
136.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
137.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз