Гардекс класик (Gardex classic)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
93,45
Економія при броні: -4,73 грн
В містах поряд
Вета
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
136,17
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
135,32
Економія при броні: -7,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
125.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
92,15
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
126.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
133,57
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
126.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
127.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Ялтинська, 15
127.3 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
136,29
Економія при броні: -8,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
129.0 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
129.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
134,88
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
130.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
135,68
Економія при броні: -7,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Берестейський, 104
131.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
99,73
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, пров. Ясинуватський, 10
132.8 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
136,72
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
134.6 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
133,93
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чайки, вул. Лобановського, 24
136.7 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Обухів, вул. Київська, 117-Е
158.4 км
ГАРДЕКС КЛАСИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
107,84
Економія при броні: -5,28 грн