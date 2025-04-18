Гардекс бебі браслет (Gardex baby bracelet)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Шевченка, 8
213.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Пирятин, вул. Європейська, 152-Б
267.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
289.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Успенська, 1
290.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
303.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
307.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
330.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Шевченка Тараса, 61-А
330.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-Б
330.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 71
342.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
354.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
359.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
385.1 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ ЗІ ЗМІННИМ КАРТРИДЖЕМ ВІД КОМАРІВ №1
Юпеко Украина
181,00
Економія при броні: -14,90 грн