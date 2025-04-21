Гардекс бебі аерозоль (Gardex baby spray)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
177,25
Економія при броні: -6,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
180,28
Економія при броні: -10,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
64.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
170,00
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
171,34
Економія при броні: -7,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
98.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн