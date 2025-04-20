Гардекс бебі аерозоль (Gardex baby spray)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
178,11
Економія при броні: -38,23 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
173,56
Економія при броні: -32,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
180,76
Економія при броні: -42,55 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
177,99
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
160,80
Економія при броні: -19,90 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
163,40
Економія при броні: -20,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
160,80
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
171,65
Економія при броні: -31,40 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
181,19
Економія при броні: -39,27 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
181,61
Економія при броні: -43,40 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
178,82
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
181,54
Економія при броні: -43,33 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
178,75
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
176,09
Економія при броні: -8,74 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
178,84
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
176,19
Економія при броні: -8,20 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
178,94
Економія при броні: -8,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
172,79
Економія при броні: -11,54 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
182,40
Економія при броні: -11,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
176,42
Економія при броні: -12,57 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
181,04
Економія при броні: -13,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
160,80
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
183,58
Економія при броні: -45,37 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
180,77
Економія при броні: -41,46 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 116
2.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
175,38
Економія при броні: -7,89 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
178,12
Економія при броні: -8,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
160,80
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
181,09
Економія при броні: -41,24 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
183,91
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
175,23
Економія при броні: -7,21 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
177,96
Економія при броні: -7,85 грн