Гардекс бебі аерозоль (Gardex baby spray)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
155,00
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
172,33
Економія при броні: -9,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
115,20
Економія при броні: -3,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
174,39
Економія при броні: -11,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
169,92
Економія при броні: -8,57 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
172,11
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
169,42
Економія при броні: -8,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
172,41
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
173,20
Економія при броні: -11,93 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
175,43
Економія при броні: -11,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
125,60
Економія при броні: -2,70 грн